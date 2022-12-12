Пономарёв Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения23.07.1911
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1911
Крещение
23.07.1911
Военная служба
С 25.05.1941 по ?.09.1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван 25.05.1941 года Илекским РВК. Красноармеец. Последняя связь 1.06.1941 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.09.1941
Причина смерти: Пропал без вести