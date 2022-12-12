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Пономарёв Пётр Иванович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.07.1911

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

До 1892 г.р.

Мать

До 1895 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1911

Отец: Пономарёв Иван Тихонович

Мать: Пономарёва Матрёна Петровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
23.07.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 25.05.1941 по ?.09.1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван 25.05.1941 года Илекским РВК. Красноармеец. Последняя связь 1.06.1941 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
?.09.1941
Причина смерти: Пропал без вести
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