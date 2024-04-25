Ротарь (Канунникова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 20.03.1936
Дата смертиПосле 2003
ПолЖенский
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.03.1936
Отец: Канунников Александр
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около ?.09.1975
Рождение ребёнка
30.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ротарь Алексей Антонович
Смерть
После 2003