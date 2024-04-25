Ротарь (Канунникова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротарь (Канунникова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 20.03.1936

Дата смерти

После 2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.03.1936

Отец: Канунников Александр

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около ?.09.1975

Муж: Ротарь Алексей Антонович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
30.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ротарь Алексей Антонович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
После 2003
Омск, город Омск, Омская область

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