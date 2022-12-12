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Мария Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1853

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853

Отец: Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1883 ст.

Сын: Тенихин Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Тенихин Семён

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1885 ст.

Сын: Тенихин Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Тенихин Семён

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тенихин Николай Семёнович

Отец ребёнка: Тенихин Семён

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенихин Семён

Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1917
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