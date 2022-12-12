Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1853
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853
Отец: Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1883 ст.
Отец ребёнка: Тенихин Семён
Рождение ребёнка
11.07.1885 ст.
Сын: Тенихин Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Тенихин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тенихин Николай Семёнович
Отец ребёнка: Тенихин Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тенихин Семён
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917