Дырда (Петрова) Серафима Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дырда (Петрова) Серафима Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карцева (Дырда) Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Дырда Алексей Корнеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1909

Дочь: Голубицкая (Дырда) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Дырда Алексей Корнеевич

Рождение ребёнка
05.03.1913

Сын: Дырда (Дырда) Аркадий Алексеевич

Отец ребёнка: Дырда Алексей Корнеевич

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