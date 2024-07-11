Дырда (Петрова) Серафима Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карцева (Дырда) Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Дырда Алексей Корнеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1909
Дочь: Голубицкая (Дырда) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Дырда Алексей Корнеевич
Рождение ребёнка
05.03.1913
Сын: Дырда (Дырда) Аркадий Алексеевич
Отец ребёнка: Дырда Алексей Корнеевич