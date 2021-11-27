Нарожная (Солошенко -Пивоварова) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.08.1952
Дата смерти27.11.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1952
Рождение ребёнка
28.07.1975
Отец ребёнка: Нарожный Иван Данилович
Рождение ребёнка
30.12.1976
Дочь: Бойченко Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Нарожный Иван Данилович
Рождение ребёнка
23.02.1985
Сын: Нарожный Алексей Иванович
Отец ребёнка: Нарожный Иван Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.2021