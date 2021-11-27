Нарожная (Солошенко -Пивоварова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарожная (Солошенко -Пивоварова) Татьяна Алексеевна

Нарожная (Солошенко -Пивоварова) Татьяна Алексеевна

avatar

Место рождения

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

28.08.1952

Дата смерти

27.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1952

Отец: Пивоваров Алексей Трофимович

Мать: Пивоварова Мария Андреевна

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.1975

Сын: Нарожный Сергей Иванович

Отец ребёнка: Нарожный Иван Данилович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.12.1976

Дочь: Бойченко Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Нарожный Иван Данилович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.02.1985

Сын: Нарожный Алексей Иванович

Отец ребёнка: Нарожный Иван Данилович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарожный Иван Данилович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
27.11.2021
Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close