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Казаков Захар

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Место рождения

Орловская губерня Трубчевский уезд Силитская волость д.Сосновка

Дата рождения

1897

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Казаков Ефрем

Мать: Казакова ?

Орловская губерня Трубчевский уезд Силитская волость д.Сосновка
Рождение ребёнка
10.02.1926

Дочь: Лаптева Матрена

Мать ребёнка: Казакова Татьяна

Воскресенка, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Казакова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Иван

Мать ребёнка: Казакова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Татьяна

Смерть
1943
Причина смерти: провал без вести
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