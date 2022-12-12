Казаков Захар
Место рожденияОрловская губерня Трубчевский уезд Силитская волость д.Сосновка
Дата рождения1897
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Казаков Ефрем
Мать: Казакова ?
Орловская губерня Трубчевский уезд Силитская волость д.Сосновка
Рождение ребёнка
10.02.1926
Дочь: Лаптева Матрена
Мать ребёнка: Казакова Татьяна
Воскресенка, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Казакова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Иван
Мать ребёнка: Казакова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казакова Татьяна
Смерть
1943
Причина смерти: провал без вести