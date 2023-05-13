Марфа Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Федосья Родионовна

Отец ребёнка: Родион Федулович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафья Родионовна

Отец ребёнка: Родион Федулович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Акулина Родионовна

Отец ребёнка: Родион Федулович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елена Родионовна

Отец ребёнка: Родион Федулович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Родионовна

Отец ребёнка: Родион Федулович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Даниил Родионович

Отец ребёнка: Родион Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Родионовна

Отец ребёнка: Родион Федулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Федулович

Смерть
Неизвестно
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