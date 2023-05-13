Марфа Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Федосья Родионовна
Отец ребёнка: Родион Федулович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафья Родионовна
Отец ребёнка: Родион Федулович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Акулина Родионовна
Отец ребёнка: Родион Федулович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елена Родионовна
Отец ребёнка: Родион Федулович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Родионовна
Отец ребёнка: Родион Федулович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Даниил Родионович
Отец ребёнка: Родион Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Родионовна
Отец ребёнка: Родион Федулович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Федулович
Смерть
Неизвестно