Прасковья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Федор Аникеев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Федор Аникеев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Аксинья Федорова
Отец ребёнка: Федор Аникеев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Степанида Федорова
Отец ребёнка: Федор Аникеев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Елизавета Федорова
Отец ребёнка: Федор Аникеев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Федорова
Отец ребёнка: Федор Аникеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Аникеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно