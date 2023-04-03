Прасковья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Федор Аникеев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Федор Аникеев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Аксинья Федорова

Отец ребёнка: Федор Аникеев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Степанида Федорова

Отец ребёнка: Федор Аникеев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Елизавета Федорова

Отец ребёнка: Федор Аникеев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Федорова

Отец ребёнка: Федор Аникеев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Аникеев

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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