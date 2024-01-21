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Васильев Николай Васильевич

Место рождения

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Васильева Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Гаврилова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Васильев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Гаврилова Мария Ивановна

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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