Васильев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Васильева Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Гаврилова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Васильев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Гаврилова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно