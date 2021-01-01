Бахтеева Расима Нурлыгаяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтеева Расима Нурлыгаяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.?

Дата смерти

?.01.2021

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.?

Отец: Бахтигареев Нурлыгаян Бахтигареевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганиев Габбас

Рождение ребёнка
27.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.01.2021

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