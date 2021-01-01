Бахтеева Расима Нурлыгаяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.?
Дата смерти?.01.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.?
Отец: Бахтигареев Нурлыгаян Бахтигареевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ганиев Габбас
Рождение ребёнка
27.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.01.2021