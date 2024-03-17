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Поляков Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1887

Дата смерти

12.03.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1912

Дочь: Журба (Полякова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Полякова (Кузнецова) Евдокия Ивановна

Холм, Бельский уезд, Смоленская губерния
Смерть
12.03.1966
Москва, город федерального значения Москва

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