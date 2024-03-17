Поляков Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1887
Дата смерти12.03.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1912
Дочь: Журба (Полякова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Полякова (Кузнецова) Евдокия Ивановна
Холм, Бельский уезд, Смоленская губерния
Смерть
12.03.1966
Москва, город федерального значения Москва