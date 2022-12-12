Шатова (Бочкарева) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова (Бочкарева) Ирина Николаевна

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Место рождения

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

15.05.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.05.1982

Сын: Шатов Станислав Викторович

Отец ребёнка: Шатов Виктор Павлович

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.07.1985

Сын: Шатов Константин Викторович

Отец ребёнка: Шатов Виктор Павлович

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатов Виктор Павлович

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