Шатова (Бочкарева) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.05.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1982
Сын: Шатов Станислав Викторович
Отец ребёнка: Шатов Виктор Павлович
Рождение ребёнка
16.07.1985
Сын: Шатов Константин Викторович
Отец ребёнка: Шатов Виктор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно