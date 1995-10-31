Шефер Олег Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.09.1967
Дата смерти31.10.1995
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1967
Отец: Шефер Леонид Фёдорович
Рождение ребёнка
19.11.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шефер Наталия Николаевна
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шефер Наталия Николаевна
Смерть
31.10.1995