Шефер Олег Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шефер Олег Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.09.1967

Дата смерти

31.10.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1967 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1967

Отец: Шефер Леонид Фёдорович

Мать: Ильина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
19.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шефер Наталия Николаевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шефер Наталия Николаевна

Смерть
31.10.1995
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