Волошин Александр Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1959
Дата смерти05.12.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1985
Дочь: Волошина Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Волошина (Келка) Эльвира Викторовна
Рождение ребёнка
27.04.1986
Сын: Волошин Александр Александрович
Мать ребёнка: Волошина (Келка) Эльвира Викторовна
Смерть
05.12.2019