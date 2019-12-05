Волошин Александр Емельянович 17.04.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волошин Александр Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1959

Дата смерти

05.12.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волошина (Келка) Эльвира Викторовна

Рождение ребёнка
08.10.1985

Дочь: Волошина Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Волошина (Келка) Эльвира Викторовна

Судак, Судак, Республика Крым
Рождение ребёнка
27.04.1986

Сын: Волошин Александр Александрович

Мать ребёнка: Волошина (Келка) Эльвира Викторовна

Судак, Судак, Республика Крым
Смерть
05.12.2019
Судак, Судак, Республика Крым

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