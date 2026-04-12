Жогов Сергей Викторович
мужской, родился 24.06.1968, Могилёв-Подольский, Вінницька область
умер 20.05.2013, Сарны, Рівненська область
ОтецЖогов Виктор Николаевич12.01.1938 г.р.
МатьЖогова (Райфурак) Тамара Пантелеймоновна30.01.1940 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1968
Могилёв-Подольский, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.05.2013
Сарны, Рівненська область