Жогов Сергей Викторович 24.06.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жогов Сергей Викторович

Автор
СК
Кузнецов С.

мужской, родился 24.06.1968, Могилёв-Подольский, Вінницька область

умер 20.05.2013, Сарны, Рівненська область

Отец
Жогов Виктор Николаевич12.01.1938 г.р.
Мать
Жогова (Райфурак) Тамара Пантелеймоновна30.01.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1968

Отец: Жогов Виктор Николаевич

Мать: Жогова (Райфурак) Тамара Пантелеймоновна

Могилёв-Подольский, Вінницька область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.05.2013
Сарны, Рівненська область

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