Каблучий Гавриил Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каблучий Спиридон Прадед
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1919
Дочь: Маценко Анна Гаврииловна
Мать ребёнка: Каблучая Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Каблучая Варвара Гаврииловна
Мать ребёнка: Каблучая Матрена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921
призвали 1917 в армию в белую армию, он сбежал. проживал в д.Кареновка Омская область