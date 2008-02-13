Каблучий Гавриил Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каблучий Гавриил Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каблучий Спиридон Прадед

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1919

Дочь: Маценко Анна Гаврииловна

Мать ребёнка: Каблучая Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Каблучая Варвара Гаврииловна

Мать ребёнка: Каблучая Матрена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каблучая Матрена Васильевна

Смерть
1921
призвали 1917 в армию в белую армию, он сбежал. проживал в д.Кареновка Омская область
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