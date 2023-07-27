Тамбовцева (Тамбовцева) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцева (Тамбовцева) Пелагея Михайловна

Место рождения

курская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

курская губерния
Рождение ребёнка
1893

Сын: Тамбовцев Петр Александрович

Отец ребёнка: Тамбовцев Александр Марков

Рождение ребёнка
1894

Сын: Тамбовцев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Тамбовцев Александр Марков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамбовцев Александр Марков

Смерть
Неизвестно
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