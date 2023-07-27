Тамбовцева (Тамбовцева) Пелагея Михайловна
Место рождениякурская губерния
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Сын: Тамбовцев Петр Александрович
Отец ребёнка: Тамбовцев Александр Марков
Рождение ребёнка
1894
Сын: Тамбовцев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Тамбовцев Александр Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно