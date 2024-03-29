(Пажитнова) Мелания Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пажитнова) Мелания Зотовна

(Пажитнова) Мелания Зотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Пажитнов Зот Трофимович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close