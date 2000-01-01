Санникова (Осинкина) Юлиана Агафоновна
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения16.06.1888
Дата смертиМежду 1960 и 1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1888
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
19.06.1888
Пророко-Ильинская церковь
Бракосочетание
06.07.1907
Преображенская церковь
Рождение ребёнка
27.07.1908
Отец ребёнка: Санников Яков Фёдорович
Соколовка, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
19.02.1915
Сын: Санников Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Санников Яков Фёдорович
Соколовка, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1960 и 1970