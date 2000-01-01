Санникова (Осинкина) Юлиана Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова (Осинкина) Юлиана Агафоновна

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

16.06.1888

Дата смерти

Между 1960 и 1970

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Между 1847 и 1848 г.р.

Муж

1888 г.р.

Дети

1908 г.р.
1915 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1888

Отец: Осинкин Агафон Титович

Мать: Осинкина Параскева Иларионовна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
19.06.1888
Пророко-Ильинская церковь
Бракосочетание
06.07.1907

Муж: Санников Яков Фёдорович

Преображенская церковь
Рождение ребёнка
27.07.1908

Сын: Санников Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Санников Яков Фёдорович

Соколовка, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
19.02.1915

Сын: Санников Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Санников Яков Фёдорович

Соколовка, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1960 и 1970
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