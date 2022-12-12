Александров Петр Александрович
Место рождения
Дата рождения06.06.1903
Дата смерти16.07.1978
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1903
Рождение ребёнка
1929
Сын: Александров Роберт Петрович
Мать ребёнка: Александрова Валентина
Военная награда
04.05.1942
Медаль За Отвагу. Дата подвига 25.11.1942г. 923 арт.полк КалФ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Петровна
Мать ребёнка: Александрова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александрова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Петровна
Мать ребёнка: Александрова Валентина
Смерть
16.07.1978
76 лет