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Александров Петр Александрович

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

06.06.1903

Дата смерти

16.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1903

Отец: Спиридонов Александр Спиридонович

Мать: Спиридонова Христина Максимовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1929

Сын: Александров Роберт Петрович

Мать ребёнка: Александрова Валентина

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Военная награда
04.05.1942
Медаль За Отвагу. Дата подвига 25.11.1942г. 923 арт.полк КалФ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Петровна

Мать ребёнка: Александрова Валентина

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Петровна

Мать ребёнка: Александрова Валентина

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
16.07.1978
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
76 лет
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