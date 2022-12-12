Талдыкин Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Талдыкин Х2
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Талдыкин Дмитрий Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талдыкин Василий? Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно