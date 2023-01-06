Тихонова (Полях) Таисия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Сын: Тихонов Эдуард Витальевич
Отец ребёнка: Тихонов Виталий Владимирович
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Шостак Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Тихонов Виталий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно