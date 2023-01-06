Тихонова (Полях) Таисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонова (Полях) Таисия Григорьевна

Тихонова (Полях) Таисия Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Тихонов Эдуард Витальевич

Отец ребёнка: Тихонов Виталий Владимирович

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Шостак Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Тихонов Виталий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Виталий Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close