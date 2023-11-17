Евдокия Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Парфенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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