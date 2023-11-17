Евдокия Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанович
Смерть
Неизвестно