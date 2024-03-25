Зобов Валерий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобов Валерий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зобов Владимир Максимович

Мать: Зобова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Валерьевич

Мать ребёнка: Зобова ?

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Валерьевич

Мать ребёнка: Зобова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Зобова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Зобова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зобова ?

Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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