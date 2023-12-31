Карева Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1947

Дата смерти

31.12.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1947

Отец: Карев Николай Семенович

Мать: Дубовицкая Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
21.09.1967

Сын: Васильев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.05.1980

Дочь: Терновая Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Терновой Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терновой Леонид

Смерть
31.12.2023
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