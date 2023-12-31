Карева Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1947
Дата смерти31.12.2023
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1947
Рождение ребёнка
21.09.1967
Сын: Васильев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.05.1980
Дочь: Терновая Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Терновой Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терновой Леонид
Смерть
31.12.2023