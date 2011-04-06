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Иванов-Захаров Лев Александрович
Иванов-Захаров Лев Александрович
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Место рождения
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
Дата рождения
06.04.2011
Пол
Мужской
Отец
Иванов-Захаров Александр Александрович
1985 г.р.
Мать
Иванова-Захарова Екатерина Алексеевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.2011
Отец:
Иванов-Захаров Александр Александрович
Мать:
Иванова-Захарова Екатерина Алексеевна
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
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