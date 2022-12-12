Глинка Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти17.04.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
24.04.1892
Жена: Глинка Вера Петровна
Венчание произошло в Иоанно-предтеченской Рощенской церкви.
Рождение ребёнка
25.05.1893
Дочь: Молчанова Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Глинка Вера Петровна
Рождение ребёнка
05.01.1895
Сын: Глинка Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Глинка Вера Петровна
Рождение ребёнка
29.05.1896
Мать ребёнка: Глинка Вера Петровна
Смерть
17.04.1897
Умер от чахотки. Перед смертью исповедан и причащён священником Иоанно-Предтеченской Рощенской церкви Владимиром Смирновым
Похороны
19.04.1897
Архангела, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Похоронен на приходском кладбище Михайло-Архангельской Лихтошской церкви Грязовецкого уезда.