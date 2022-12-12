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Глинка Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

17.04.1897

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Глинка Николай Спиридонович

Мать: Глинка Наталья Михайловна

Бракосочетание
24.04.1892

Жена: Глинка Вера Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Венчание произошло в Иоанно-предтеченской Рощенской церкви.
Рождение ребёнка
25.05.1893

Дочь: Молчанова Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Глинка Вера Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.01.1895

Сын: Глинка Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Глинка Вера Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1896

Сын: Глинка Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Глинка Вера Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
17.04.1897
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Умер от чахотки. Перед смертью исповедан и причащён священником Иоанно-Предтеченской Рощенской церкви Владимиром Смирновым
Похороны
19.04.1897
Архангела, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Похоронен на приходском кладбище Михайло-Архангельской Лихтошской церкви Грязовецкого уезда.
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