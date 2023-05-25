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Федор Васильев

Место рождения

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Василий Васильев

Мать: Федосья Иванова

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Козьмина

Рождение ребёнка
1844

Сын: Карасев Петр Федоров

Мать ребёнка: Матрона Козьмина

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1861

Сын: Карасев Тихон Федоров

Мать ребёнка: Матрона Козьмина

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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