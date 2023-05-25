Федор Васильев
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Василий Васильев
Мать: Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Козьмина
Рождение ребёнка
1844
Сын: Карасев Петр Федоров
Мать ребёнка: Матрона Козьмина
Рождение ребёнка
10.08.1861
Мать ребёнка: Матрона Козьмина
Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно