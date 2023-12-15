Петров Анатолий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Афанасий Леонович
Мать: Петрова Анна Андроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1967
Дочь: Петрова-Молчанова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Петрова (Синельникова) Эрна Петровна
Рождение ребёнка
24.01.1976
Сын: Петров Андрей Анатальевич
Мать ребёнка: Петрова (Синельникова) Эрна Петровна
Смерть
Неизвестно