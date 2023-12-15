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Петров Анатолий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Афанасий Леонович

Мать: Петрова Анна Андроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Синельникова) Эрна Петровна

Рождение ребёнка
10.04.1967

Дочь: Петрова-Молчанова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Петрова (Синельникова) Эрна Петровна

Рождение ребёнка
24.01.1976

Сын: Петров Андрей Анатальевич

Мать ребёнка: Петрова (Синельникова) Эрна Петровна

Смерть
Неизвестно

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