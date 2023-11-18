Пустушкин Абрам Петрович
Место рождения
Дата рождения20.10.1856
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1856
Бракосочетание
20.01.1882
Рождение ребёнка
26.02.1883
Сын: Пустушкин Герасим Абрамович
Мать ребёнка: Дундукова Ефимия Харитоновна
Рождение ребёнка
10.01.1885
Сын: Пустушкин Павел Абрамович
Мать ребёнка: Дундукова Ефимия Харитоновна
Рождение ребёнка
02.03.1886
Сын: Пустушкин Ефрем Абрамович
Мать ребёнка: Дундукова Ефимия Харитоновна
Рождение ребёнка
07.01.1888
Сын: Пустушкин Павел Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пустушкина Евдокия Абрамовна
Мать ребёнка: Дундукова Ефимия Харитоновна
Рождение ребёнка
05.02.1890
Дочь: Пустушкина Евдокия Абрамовна
Мать ребёнка: Дундукова Ефимия Харитоновна
Рождение ребёнка
04.05.1892
Дочь: Пустушкина Елена Абрамовна
Мать ребёнка: Дундукова Ефимия Харитоновна