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Пустушкин Абрам Петрович

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.10.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1856

Отец: Пустушкин Петр Макарович

Мать: Пустушкина Матрена Александровна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1882

Жена: Дундукова Ефимия Харитоновна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1883

Сын: Пустушкин Герасим Абрамович

Мать ребёнка: Дундукова Ефимия Харитоновна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1885

Сын: Пустушкин Павел Абрамович

Мать ребёнка: Дундукова Ефимия Харитоновна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.03.1886

Сын: Пустушкин Ефрем Абрамович

Мать ребёнка: Дундукова Ефимия Харитоновна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1888

Сын: Пустушкин Павел Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пустушкина Евдокия Абрамовна

Мать ребёнка: Дундукова Ефимия Харитоновна

Рождение ребёнка
05.02.1890

Дочь: Пустушкина Евдокия Абрамовна

Мать ребёнка: Дундукова Ефимия Харитоновна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1892

Дочь: Пустушкина Елена Абрамовна

Мать ребёнка: Дундукова Ефимия Харитоновна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

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