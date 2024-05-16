Мария Евфремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евфрем
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Татаренков Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Татаренков Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
25.04.1911
Сын: Татаренков Николай Степанович
Отец ребёнка: Татаренков Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
05.04.1913
Дочь: (Татаренко) Александра Степановна
Отец ребёнка: Татаренков Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
03.03.1915
Сын: Татаренко Иван
Отец ребёнка: Татаренков Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Татаренко Петр Степанович
Отец ребёнка: Татаренков Стефан Михайлович