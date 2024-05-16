Мария Евфремовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Евфремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евфрем

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаренков Стефан Михайлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Татаренков Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Татаренков Стефан Михайлович

Малеевка, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.04.1911

Сын: Татаренков Николай Степанович

Отец ребёнка: Татаренков Стефан Михайлович

Малеевка, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.04.1913

Дочь: (Татаренко) Александра Степановна

Отец ребёнка: Татаренков Стефан Михайлович

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.03.1915

Сын: Татаренко Иван

Отец ребёнка: Татаренков Стефан Михайлович

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Татаренко Петр Степанович

Отец ребёнка: Татаренков Стефан Михайлович

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область

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