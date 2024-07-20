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Елизавета Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радостев Филипп Петрович

Бракосочетание
22.01.1874

Муж: Санников Сергей Иудович

Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874)
Смерть
Неизвестно

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