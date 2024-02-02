Прищепа (Виниченко) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прищепа (Виниченко) Екатерина

Место рождения

УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виниченко Фёдор

Мать: Виниченко Хима

УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
1935

Сын: Прищепа Владимир

Отец ребёнка: Прищепа Петр

УКРАИНА КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прищепа Петр

Смерть
Неизвестно
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