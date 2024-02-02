Прищепа (Виниченко) Екатерина
Место рожденияУКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виниченко Фёдор
Мать: Виниченко Хима
УКРАИНА ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рождение ребёнка
1935
Сын: Прищепа Владимир
Отец ребёнка: Прищепа Петр
УКРАИНА КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прищепа Петр
Смерть
Неизвестно