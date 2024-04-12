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Шадрина Васса Никитишна

Место рождения

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.08.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1851

Отец: Шадрин Никита Игнатьевич

Мать: Шадрина (Непогодьева) Евдокия (Елена) Алексеевна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Крещение
21.08.1851
Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Восприемники д. Слуды кр жена Гликерия Никитина Непогодьева
Рождение ребёнка
15.02.1876

Сын: Шадрин Василий н/р

Отец ребёнка: не указан

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Шадрина Анна н/р

Отец ребёнка: не указан

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1879

Дочь: Шадрина Екатерина н/р

Отец ребёнка: не указан

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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