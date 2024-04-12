Шадрина Васса Никитишна
Место рождения
Дата рождения19.08.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1851
Крещение
21.08.1851
Восприемники д. Слуды кр жена Гликерия Никитина Непогодьева
Рождение ребёнка
15.02.1876
Сын: Шадрин Василий н/р
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Шадрина Анна н/р
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.10.1879
Дочь: Шадрина Екатерина н/р
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно