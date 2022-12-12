Матрёна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрёна Николаевна

Матрёна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1952

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Мурашко Николай Антонович

Отец ребёнка: Мурашко Антон Гаврилович

Шалофаны, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Мурашко Иван Антонович

Отец ребёнка: Мурашко Антон Гаврилович

Шалофаны, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
23.01.1899 ст.

Сын: Мурашко Василий Антонович

Отец ребёнка: Мурашко Антон Гаврилович

Шалофаны, Лепельский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашко Антон Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурашко Карп Антонович

Отец ребёнка: Мурашко Антон Гаврилович

Шалофаны, Лепельский район, Витебская область
Смерть
Около 1952
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close