Матрёна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Мурашко Николай Антонович
Отец ребёнка: Мурашко Антон Гаврилович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Мурашко Антон Гаврилович
Рождение ребёнка
23.01.1899 ст.
Сын: Мурашко Василий Антонович
Отец ребёнка: Мурашко Антон Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурашко Антон Гаврилович
Смерть
Около 1952