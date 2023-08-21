Акимова (Бурханова) Анна Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова (Бурханова) Анна Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1991

Отец: Бурханов Вячеслав Шавкатович

Мать: Бурханова Елена Викторовна

Бракосочетание
18.09.2010

Муж: Акимов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
01.03.2011

Дочь: Акимова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Акимов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
15.07.2015

Сын: Акимов Александр Александрович

Отец ребёнка: Акимов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Александр Николаевич

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