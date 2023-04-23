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Моргунова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моргунов Константин Петрович

Место жительства
1904 ст.
Знаменское, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.11.1904 ст.

Сын: Моргунова Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Моргунов Константин Петрович

Смерть
Неизвестно

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