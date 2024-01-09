Скрябин Иван Никифорович
Место рождениядеревня Фатькино, Костромская область, Вохомский р-н
Дата рождения10.06.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1919
Отец: Скрябин Никифор
деревня Фатькино, Костромская область, Вохомский р-н
Рождение ребёнка
08.11.1945
Дочь: Малышева Скрябина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Скрябина Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно