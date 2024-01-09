Скрябин Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрябин Иван Никифорович

Скрябин Иван Никифорович

Место рождения

деревня Фатькино, Костромская область, Вохомский р-н

Дата рождения

10.06.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1919

Отец: Скрябин Никифор

Мать: не указана

деревня Фатькино, Костромская область, Вохомский р-н
Рождение ребёнка
08.11.1945

Дочь: Малышева Скрябина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Скрябина Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрябина Антонина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close