Сушкова Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Сушков Яков Ефремович
Ключи Ключевский район Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сушкова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Сушков Яков Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно