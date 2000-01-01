Сушкова Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова Елена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Сушков Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Сушков Яков Ефремович

Ключи Ключевский район Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сушкова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Сушков Яков Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушков Яков Ефремович

Смерть
Неизвестно
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