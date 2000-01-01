Сучкова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубровин Иван
Мать: Дубровина Елена
Рождение ребёнка
10.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сучков Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сучков Влад
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сучкова Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сучкова Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сучков Федор
Отец ребёнка: Сучков Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сучков Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сучкова Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сучкова Вера
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно