Сучкова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубровин Иван

Мать: Дубровина Елена

Рождение ребёнка
10.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сучков Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сучков Влад

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сучкова Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сучкова Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сучков Федор

Отец ребёнка: Сучков Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сучков Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сучкова Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сучкова Вера

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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