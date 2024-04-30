Исаков Игнатий Сергеевич
Место рожденияБалахна Нижегородской губернии
Дата рождения1780
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Плотниковы и Полтановы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исакова Анна Ивановна
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1810
Сын: Исаков Алексей Игнатьевич
Мать ребёнка: Исакова Анна Ивановна
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Исакова) Ольга Игнатьевна
Мать ребёнка: Исакова Анна Ивановна
Плотниковы и Полтановы
Смерть
1816
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Исакова Анна Ивановна
Плотниковы и Полтановы