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Исаков Игнатий Сергеевич

Место рождения

Балахна Нижегородской губернии

Дата рождения

1780

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Исаков Сергей Степанович

Мать: (Плотникова) Параскева Ларионовна

Плотниковы и Полтановы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Анна Ивановна

Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1810

Сын: Исаков Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: Исакова Анна Ивановна

Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Исакова) Ольга Игнатьевна

Мать ребёнка: Исакова Анна Ивановна

Плотниковы и Полтановы
Смерть
1816
Рождение ребёнка
1817

Сын: Исаков Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Исакова Анна Ивановна

Плотниковы и Полтановы

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