Надточая Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надточая Татьяна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надточий Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Надточий Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Надточий Михаил Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Надточий Потап Михайлович

Отец ребёнка: Надточий Михаил Иванович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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