Надточая Татьяна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Надточий Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Надточий Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Надточий Потап Михайлович
Отец ребёнка: Надточий Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно