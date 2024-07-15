Тимофеева (Комарова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1930
Дата смерти15.07.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1963
Дочь: Орешникова (Тимофеева) Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Тимофеев Анатолий Филиппович
Смерть
15.07.2024
Высокая Гора, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)