Тимофеева (Комарова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Комарова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1930

Дата смерти

15.07.2024

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1930

Отец: Комаров Александр Васильевич

Мать: Комарова Раиса Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Анатолий Филиппович

Рождение ребёнка
21.01.1963

Дочь: Орешникова (Тимофеева) Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Тимофеев Анатолий Филиппович

Смерть
15.07.2024
Высокая Гора, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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