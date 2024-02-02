Бредкина (Спасская) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бредкин Иван Степанович
Рождение ребёнка
12.10.1926
Отец ребёнка: Бредкин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Каменская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Бредкин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кривошеева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Бредкин Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
Умерла от воспаления лёгких