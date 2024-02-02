Бредкина (Спасская) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бредкина (Спасская) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бредкин Иван Степанович

Таложня, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1926

Сын: Бредкин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Бредкин Иван Степанович

Таложня, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Каменская Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Бредкин Иван Степанович

Таложня, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кривошеева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Бредкин Иван Степанович

Таложня, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бредкин Иван Степанович

Смерть
1944
Умерла от воспаления лёгких
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