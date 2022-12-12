Погодин Гавриил Семенович
Место рождения
Дата рождения08.07.1858 ст.
Дата смерти27.08.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1886 ст.
Сын: Погодин Кирилл Гаврилович
Мать ребёнка: Погодина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1888 ст.
Сын: Погодин Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Погодина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1890 ст.
Дочь: Погодина Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Погодина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
27.08.1899