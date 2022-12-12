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Погодин Гавриил Семенович

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Место рождения

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд

Дата рождения

08.07.1858 ст.

Дата смерти

27.08.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1886 ст.

Сын: Погодин Кирилл Гаврилович

Мать ребёнка: Погодина Евдокия Ивановна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1888 ст.

Сын: Погодин Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Погодина Евдокия Ивановна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1890 ст.

Дочь: Погодина Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Погодина Евдокия Ивановна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
27.08.1899
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