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Кириллова Татьяна Надежда Кирилловна

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

07.01.1876

Дата смерти

03.08.1946

Пол

Женский

Отец

Между 1855 и 1856 г.р.

Мать

Между 1852 и 1855 г.р.

Муж

1871 г.р.

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1876

Отец: Николаев Кирилл Николаевич

Мать: Павлова Татьяна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.07.1897

Муж: Никифоров Дорофей Трофим Никифорович

Рождение ребёнка
15.11.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Дорофей Трофим Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
06.09.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Дорофей Трофим Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
03.08.1946
Первомайское, Цивильский район, Чувашская Республика

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