Кириллова Татьяна Надежда Кирилловна
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения07.01.1876
Дата смерти03.08.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1876
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.07.1897
Рождение ребёнка
15.11.1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Дорофей Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
06.09.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Дорофей Трофим Никифорович
Смерть
03.08.1946
Первомайское, Цивильский район, Чувашская Республика