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Пешкова Фиона Стефановна

Место рождения

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Александр Никифорович

Место жительства
1858
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32
Смерть
Неизвестно

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