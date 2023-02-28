Бузанов Федот Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1880
Бракосочетание
07.02.1907
Жена: Бузанова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
17.10.1909
Дочь: Параскева Федотовна
Мать ребёнка: Бузанова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
20.11.1911
Сын: Бузанов Александр Федотович
Мать ребёнка: Бузанова Мария Сергеевна
Бракосочетание
08.07.1912
Рождение ребёнка
08.12.1913
Мать ребёнка: Бузанова Татьяна Сергеева
Смерть
Неизвестно