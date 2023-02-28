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Бузанов Федот Григорьевич

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Место рождения

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1880

Отец: Бузанов Григорий Михайлович

Мать: Бузанова Вера Петровна

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
07.02.1907

Жена: Бузанова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
17.10.1909

Дочь: Параскева Федотовна

Мать ребёнка: Бузанова Мария Сергеевна

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.11.1911

Сын: Бузанов Александр Федотович

Мать ребёнка: Бузанова Мария Сергеевна

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.07.1912

Жена: Бузанова Татьяна Сергеева

Рождение ребёнка
08.12.1913

Сын: Бузанов Павел Федотович

Мать ребёнка: Бузанова Татьяна Сергеева

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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