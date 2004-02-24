Гражданкин Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГражданкин Владимир Андреевич

Гражданкин Владимир Андреевич

avatar

Место рождения

Березники, город Березники, Пермский край

Дата рождения

24.03.1939

Дата смерти

24.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
21.09.1962

Жена: Гражданкина Галина Григорьевна

Березники, город Березники, Пермский край
Запись акта о регистрации брака № 994 от 21.09.1962г., составлена бюро ЗАГС при исполнительном комитете Березниковского городского Совета народных депутатов Пермской области. Брак расторгнут в 1975г.
Рождение ребёнка
11.08.1963

Сын: Гражданкин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Гражданкина Галина Григорьевна

Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
24.02.2004
Березники, город Березники, Пермский край
запись акта о смерти № 463 от 24.02.2004г., составлена отделом ЗАГС г.Березники Пермского края.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close