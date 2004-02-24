Гражданкин Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1939
Дата смерти24.02.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.09.1962
Запись акта о регистрации брака № 994 от 21.09.1962г., составлена бюро ЗАГС при исполнительном комитете Березниковского городского Совета народных депутатов Пермской области. Брак расторгнут в 1975г.
Рождение ребёнка
11.08.1963
Сын: Гражданкин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Гражданкина Галина Григорьевна
Смерть
24.02.2004
запись акта о смерти № 463 от 24.02.2004г., составлена отделом ЗАГС г.Березники Пермского края.