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Меньшагин Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Меньшагин Илья Александрович

Мать: Меньшагина Анна Аркадьевна

Смерть
1942
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