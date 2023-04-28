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Меньшагин Василий Ильич
Меньшагин Василий Ильич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Меньшагин Илья Александрович
1897 г.р.
Мать
Меньшагина Анна Аркадьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Меньшагин Илья Александрович
Мать:
Меньшагина Анна Аркадьевна
Смерть
1942
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